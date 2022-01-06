هبوط أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات الجمعة 7 يناير 2022

انخفض سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

و نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل نحو 87.025 ألف ليرة (57.56 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليصل إلى 65.270 ألف ليرة (43.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.765 ألف ليرة (33.57 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.513 ألف ليرة (28.78 دولار).

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 76.149 ألف ليرة (50.36 دولار).

وانخفض متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى نحو 2.706 مليون ليرة (1790 دولارا).

كما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 609.190 ألف ليرة (402.90 دولار).