تراجع أسعار الذهب في تونس الجمعة 7-1-2022

هبط متوسط أسعار الذهب في تونس، اليوم الجمعة 7 يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 165.50 دينار (57.56 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في تونس، إلى نحو 144.82 دينار (50.36 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، نحو 124.13 دينار (43.17 دولار).

وبلغ سعر الذهب الاقتصادي في تونس، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 96.54 دينار (33.57 دولار).

وتراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في تونس، نحو 5147 دينارا (1790 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1159 دينارا (402.90 دولار).