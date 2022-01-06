طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 7 يناير 2022

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 7 يناير 2022، و ذلك بالتوازي مع تراجع المعدن الأصفر عالمياً.

و بلغ سعر جرام الذهب في الجزائر نخو 8008 دنانير (57.56 دولار)، مقابل 8158 دينارا (58.68 دولار) في ختام تعاملات أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، حيث سجل نحو 6006 دنانير (43.17 دولار)، مقابل 6119 دينارا (44.01 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4671 دينارا (33.57 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4004 دنانير (28.78 دولار).

و هوى سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر ، ليسجل نحو 7007 دنانير (50.36 دولار)، مقابل 7139 دينارا (51.35 دولار) بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

و جاء سعر الأوقية (الأونصة) عند249044 دينارا (1790 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 56056 دينارا (402.90 دولار).