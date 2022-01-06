الكشف عن السبب الرئيسي لحادثة مصرع 8 فلسطينيين قرب أريحا

كشفت إدارة المرور، مساء اليوم الخميس، عن الحادث الأليم الذي وقع في منطقة فصايل بالأغوار شمال مدينة أريحا.

وأوضح مدير إدارة شرطة المرور، العقيد أبو زنيد أبو زنيد عن وجود خطأ هندسي في الشارع الذي وقع عليه حادث السير الدامي في منطقة فصايل بالأغوار شمال مدينة أريحا، وهو ما تسبب بالحادث.

وقال أنّ هذه المنطقة تصنف على بأنها "نقطة سوداء"، أي أنّ الحوادث تكثر عليها، مضيفًا "خاطبنا الجانب الإسرائيلي لإجراء التعديلات على الشارع، إلا أن ذلك لم يحدث".

وأَضاف: "كان من الممكن منع هذا الحادث لو استجاب الجانب الإسرائيلي لمطالباتنا".

ولقي 8 فلسطينيين مصرعهم، وأصيب آخرين، في حادث سير مفجع، وقع اليوم الخميس، في منطقة غور الأردن قرب أريحا.