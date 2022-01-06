عليان يهاتف زوجة الأسير القائد أحمد سعدات ووالدة الأسرى أم ناصر أبو حميد

هاتف الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى مساء اليوم الخميس، زوجة الأسير القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك والدة الأسرى أم ناصر أبو حميد.

واطمأن عليان على أسرة القائد سعدات بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني منزل الأسرة وسط مدينة رام الله أمس، معتبرًا أن هذا الاقتحام يهدف للنيل من صمود القائد سعدات وأسرته المناضلة، ومحاولة بائسة من الاحتلال للنيل من رموز شعبنا الفلسطيني.

ونقل عليان تحيات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد زياد النخالة وقيادة الحركة للأسير القائد أحمد سعدات ولأسرته، مؤكدًا أن الحركة تضع ملف الأسرى في سلم أولوياتها حتى تحريرهم وعودتهم لأهلهم وذويهم سالمين غانمين.

كما هاتف الدكتور جميل عليان والدة الأسرى أم ناصر أبو حميد في ظل الأخبار الواردة من سجون الاحتلال، والتي تنذر بالخطر الشديد المحدق بحياة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، حيث يعتبر الأخير من أشد الحالات المرضية في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

واعتبر عليان أن الأسير القائد ناصر أبو حميد ضحية جديدة لسياسة الإعدام والقتل البطيء التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا البواسل في السجون.

جدير بالذكر أن سنديانة فلسطين أم ناصر أبو حميد والدة الشهيد عبد المنعم ووالدة الأسرى ناصر ونصر وشريف ومحمد وجهاد القابعين في سجون الاحتلال والمحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة.