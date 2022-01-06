موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2022 في جمهورية مصر العربية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، موعد صرف معاشات تكافل وكرامة في مصر، والتي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" عن شهر يناير، حيث يهتم الملايين من المصريين المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة بأخبار وموعد الصرف، وينتظرون بفارغ الصبر موعد الاعلان عن الصرف، لذلك نرفق لكم موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2022.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2022

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات تكافل وكرامة سيكون اعتبارًا من منتصف الشهر الجارىً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزحام في أماكن الصرف.

بنك ناصر لصرف معاشات يناير

‏‎ويواصل بنك ناصر الاجتماعى صرف معاشات يناير وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

‏‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

‏‎الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى شكلت لجانا لمتابعة صرف معاشات يناير من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات

وكانت أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات يناير 2022، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءًا من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، أول يوم بالسنة الجديدة، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

امكانية صرف معاشات يناير من خلال (فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي)

وتزامنا مع إعلان موعد صرف معاشات يناير 2022 أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أنه تم التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري «فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.ولفتت الهيئة القومية لـ«التأمينات الاجتماعية»، إلى أنه يمكن لأي صاحب معاش أو مستفيد من المعاش، ومن خلال رقم الهاتف الشخصي، الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات، لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

صرف المعاشات من خلال بنك ناصر الاجتماعي

ويتيح بنك ناصرالاجتماعي للمستفيدين المشتركين لديه، العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، والشراء من كل التجار داخل جمهورية مصر العربية، تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وفي إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.