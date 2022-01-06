الجهاد الاسلامي ينعى ضحايا حادث أريحا المفجع

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الخميس قرب قرية "فصايل" شمال أريحا بالضفة الغربية.

و فيما يلي بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي ضحايا حادث أريحا المفجع

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ضحايا الحادث المؤلم والمفجع، الذي أودى بحياة مجموعة من العمال الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر حادث سير مروع قرب قرية "فصايل" شمال أريحا.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، نتقدم بخالص التعازي والمواساة من العائلات المكلومة، وأهالي قرية "عقربا" الصامدة، وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وأبناءهم الصبر وحسن العزاء، وأن يعجل بشفاء الجرحى، ويمن عليهم بالسلامة والعافية التامة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي _ الضفة الغربية