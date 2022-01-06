بالخطوات تحميل تطبيق منصة نيوتن التعليمية للايفون 2022

منصة نيوتن التعليمية النسخة V1 0.1 الأخيرة، يبحث الكثير من المتابعين من أولياء الأمور الطلاب عن تطبيق منصة نيوتن التعليمية العراقية لما له من مميزات و يوفر الكثير من الخدمات التعليمية.

منصة نيوتن تم تحديثها بتاريخ 2021 – 01 – 04 والمتوافق مع أجهزة المحمول التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث يمكن تحميل تطبيق نيوتن على أجهزة الهواتف المحمول التي تعمل بنظام ال ios.

ويعد تطبيق نيوتن هو التطبيق الرسمي الذي يتبع وزارة التربية والتعليم العراقية، يوفر مجموعة مختلفة من الخدمات لكل المنتسبين للعملية التعليمية داخل العراق، سواء للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة أو للمدرسين والمدرسات إلى جانب المدرسة التي يمكن أن تحصل على خدمات مختلفة عن طريق التطبيق.

و حققت منصة نيوتن نجاحاً كبيراً وأصبحت تتصدر نتائج البحث بالعراق، خاصة بعد القرار الحكومي بالاتجاه إلى نظام التعليم الإلكتروني بدلا من النظام العادي خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

نبذة عن منصة نيوتن التعليمية

منصة نيوتن التعليمية هي منصة التعليم الحكومي العراقي التفاعلية التي تم تطويرها بالتعاون مع مديرية التلفزيون التربوي، وبمساعدة مجموعة كبيرة من أفضل المعلمين والأساتذة المتخصصين في المجالات التعليمية المختلفة، خاصة الخبراء في وسائل التعليم الحديثة ونظم المعلومات وهي تعد التجربة الأولى للحكومة العراقية للاتجاه للتعليم الالكتروني.

وتتضمن المنصة عشرات الخدمات الموجهة لتحسين العملية التعليمية وتطويرها بما يناسب الأهداف الحكومية للرقي بالنظام التعليمي وإخراج الطلاب الذين يمكن أن يستفيد منهم المجتمع.

شرح منصة نيوتن التعليمية

تطبيق نيوتن هو منصة تعليمية تحاول الحكومة العراقية من خلاله تعويض الطلبة عن العطلة التي حصلوا عليها لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

فمع بداية العام الدراسي الجديد بدأ العمل على المنصة لاستقبال الطلبة والطالبات لجميع المراحل السنية.

مع تقديم شروحات مختلفة للمناهج التعليمية عن بعد حتى يتمكن الطلبة من متابعتها أولا بأول.

إلى جانب أن المنصة توافر العديد من الأدوات للمعلمين يمكن من خلالها متابعة مستويات الطلبة ومدى قدرتهم على التحصيل.

وذلك من خلال الواجبات اليومية التي يرفعها الطالب على المنصة لتصحيحها والأنشطة المختلفة التي تساعد الطلبة على التحصيل.

مع الاختبارات التي تساعد دائما في التعرف على مستوى الطالب ووضع البرامج لعلاج أي قصور.

طريقة استخدام منصة نيوتن التعليمية

يمكن أن يتفاعل الطلاب والطالبات والمعلمين وجميع المنتسبين للعملية التعليمية داخل العراق مع منصة نيوتن حسب الخطوات التالية:

عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للمنصة على أجهزة الكمبيوتر أو تنزيل منصة نيوتن للايفون أو للأندرويد.

بعد ذلك يتم انشاء حساب على المنصة عن طريق اختيار الفئه التي ترغب في التفاعل سواء الطلبة أو الأساتذة أو المدرسة.

و توفر المنصة صفحة رئيسية ولوحة تحكم خاصة بكل فئة من هذه الفئات تشتمل على الأدوات والخدمات الخاصة خلال بكل فئة.

مميزات منصة نيوتن التعليمية

تنزيل منصة نيوتن التعليمية سهل وبسيط ويمكن تنفيذه من خلال أي مبتدئ.

منصة نيوتن منصة سهلة الاستخدام سواء للطالب أو للمدرس.

واجهة مستخدم بسيطة وسهلة ادواتها واضحة يمكن الوصول إليها بدون أي مشاكل.

مكتبة كاملة من الفيديوهات التعليمية والتي يتم تقديمها للطلبة بشكل مجاني.

خدمة دعم سريعة تساعد في حل أي مشكلة يمكن أن تواجه الطلاب أو المدرسين.

خطوات التسجيل في منصة نيوتن التعليمية

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي للمنصة أو تنزيل منصة نيوتن التعليمية 2021 .

بعد تنزيل منصة نيوتن للاندرويد أو للايفون سوف يضغط الطالب على انشاء حساب جديد.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب أو المدرس في الخانات المحددة.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

سوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الذي تم التسجيل به على المنصة تحتوي على كود التفعيل.

يتم كتابة كود التفعيل في الخانة المخصصة لذلك ثم النقر على موافق.

كتابة بيانات الطالب واختيار المرحلة الدراسية التي يحتاج الطالب إلى متابعة فيديوهاتها.

تنزيل منصة نيوتن التعليمية 2021 للكمبيوتر

لن يحتاج الطالب إلى تنزيل منصة نيوتن التعليمية على جهاز الكمبيوتر بل فقط يدخل على الموقع من هنا ثم كتابة بيانات الدخول والبدء باستخدام المنصة.

تنزيل منصة نيوتن للأندرويد

تطبيق نيوتن للاندرويد تطبيق بسيط حجمه 3.9 MB يفضل استخدامه على اصدار 6.0 Android كما أنه أمن لا يسبب مشاكل للجهاز ويمكن الحصول عليه من هنا.

لـ تنزيل منصة نيوتن أضغط هنا

تنزيل منصة نيوتن للايفون اضغط هنا