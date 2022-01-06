تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022 لمشاهدة كأس الأمم الافريقية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة الجزائرية الأرضية وذلك لمتابعة أهم المباريات في كأس الأمم الافريقية، كما يعد تردد قناة الجزائرية من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في محركات جوجل، وسنقدم في هذا المقال التفاصيل الكاملة عن تردد قناة الجزائرية لاستقبال القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2022 في الكاميرون، والتي من المنتظر إقامتها يوم 9 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير.

تردد قناة الجزائرية الأولى 2022

لقد حصلت قنوات الجزائرية الأولى على حقوق بث مباراة الجزائر وغانا الودية اليوم الأربعاء 5 يناير في تمام الساعة السادسة مساءا على ملعب المدينة التعليمية القطرية، حيث حصل التليفزيون الجزائري على بث تلك المباريات مجانا عبر التردد الخاص به عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، وعبر سطور المقال سوف ننشر لكم كيفية استقبال تردد القنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون المفتوحة والمجانية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى

الجــزائرية الأولى الأرضية Entv

Nilesat (7.0W): 11680 V 27500

NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255

وبإمكانك عزيزي القارىء في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، استقبال تردد قنوات النبأ الليبية وقناة بي أن سبورت المفتوحة وقناة اون تايم سبورت الأرضي والفضائي لاحتمالية عرض المباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022.