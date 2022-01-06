افضل وصفات علاجية بالأعشاب لمرض الانفلونزا في الشتاء

اعشاب لعلاج امراض الانفلونزا و الزكام، يبحث الناس في هذه الأيام عن وصفات لعلاج اعراض الانفلونزا التي عادة ما تصيب الانسان في فصل الشتاء نظراً لتقلبات الجو.

و الانفلونزا من أكثر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء والخريف نظرا لتقلبات الجو، لذلك يضع موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية هذه الوصفات لعلاج الانفلونزا السريع بالأعشاب، علاجات فعالة في تعزيز جهاز المناعة، والقضاء على الفيروس، وتخفيف الأعراض سواء الرشح أو الزكام.

هناك الكثير من الأعشاب التي تستخدم لتخفيف الأعراض الناتجة عن مرض الانفلونزا، وتقصير مدة نزلات البرد والانفلونزا، والتي تمنع المرض من التدهور والتحول إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

استخدام الأعشاب الطبيعية في المنزل

الثوم : فهو يعتبر من العناصر المضادة للفيروسات، كما يعد من المضادات الحيوية ويعمل كمطهر عام .

البصل : فهو يحافظ على الجهاز التنفسي نظرا لما يحتويه من مضادات للبكتريا والفيروسات .

نبات الزنجبيل : معروف باحتوائه على العناصر، المضادة للميكروبات والالتهابات بالإضافة إلى علاج البرد وأمراض الانفلونزا، كما يعد الزنجبيل ممتاز لعلاج الغثيان والقيء .

عشبة الزعتر : تعتبر من الأعشاب المضادات، للميكروبات كما يعتبر مضاد للجراثيم والفيروسات كما يعد الزعتر، علاج فعال لالتهابات الجهاز التنفسي والسعال .

العسل الأبيض الخام : الذي يعتبر مضاد للجراثيم والميكروبات، ومطهر ولكنه لا يعطي للأطفال قبل سن عام .

الليمون : والذي يحتوي على فيتامين C فيساعد، على تقوية المناعة ومن ثم تقليل قوة البرد والانفلونزا الفيروس في الجسم وتقليل البلغم .

فيروس الانفلونزا

أعشاب الشاي لعلاج البرد والأنفلونزا

تعتبر الأعشاب وسيلة آمنة لعلاج أعراض البرد والانفلونزا في الحد المسموح لها سواء الأسود أو الأخضر، التي تحتوي على مادة الكافيين، ومضادات الأكسدة، كما أن أعشاب الشاي تعتبر سهلة التحضير فتحضر بالطريقة الأتية:

اضافة الماء المغلي فوق الأعشاب .

تترك على الأقل لمدة 20 دقيقة .

يمكن استخدام الشاي كقاعدة أساسية، ثم إضافة بعض الأعشاب الأخرى المستخدمة للعلاج إليها .

علاج الانفلونزا السريع بالأعشاب وصفات مجربة

علاج نزلات البرد بالأعشاب

3 شرائح من نبات الزنجبيل الطازج بدون تقشيره .

قطع من الثوم .

الشاي الأسود أو الأخضر .

العسل يضاف حسب الرغبة والحليب ويعتبر اختياري .

طريقة التحضير:

إحضار 4 شرائح من الزنجبيل الطازج، وفصل من الثوم المفروم ويترك للغليان في الماء، لمدة 20 دقيقة تقريبا.

يضاف ناتج الغليان إلى الشاي الأسود أو الأخضر، والعسل حسب الذوق.

يمكن إضافة اللبن أو الألبان البديلة كحليب اللوز وفول الصويا، وغيرها ويستخدم الشراب يوميا من 3-4 أكواب.

الثوم و الليمون لعلاج الانفلونزا الحادة

المكونات:

2 فصوص من الثوم المفروم .

3 شرائح الزنجبيل الطازج .

عسل .

ماء .

2 حبة من الليمون الطازج .

طريقة التحضير:

في الوعاء نضع 2 فصوص الثوم المفروم و 3 شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء.

ويغطى الوعاء ويترك على النار للغليان لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

إضافة عصير من 2 حبات من الليمون والعسل للتذوق أو ما يعادل ربع كوب.

و يتم تناولها دافئة وحسب الحاجة، ويمكن أن تستهلك ثم يترك الخليط في درجة حرارة الغرفة.

وهذا المشروب جيد لتهدئة السعال والتهاب الحلق، ويمكن تحليته بالعسل.

لا ينبغي أن يعطى للأطفال تحت سن العام.

شراب البصل لعلاج الانفلونزا الموسمية

المكونات:

شراب البصل لعلاج الانفلونزا الموسمية

المكونات:

3 حبات من البصل.

مقدار من السكر الأبيض أو البني.

طريقة التحضير:

يتم تقشير البصل.

يوضع البصل في وعاء زجاجي على شكل طبقات بينها طبقة من السكر.

يترك الوعاء الزجاجي مغطى لمدة يوم كامل.

يحفظ الخليط في الثلاجة.

وصفة الثوم والعسل لعلاج الانفلونزا والزكام

المكونات

6 فصوص الثوم.

ربع كوب عسل الخام.

طريقة التحضير:

فرم الثوم الخام ناعما مع إضافة العسل إلى الثوم مع المزج جيداً، و يقلب جيدا بملعقة نظيفة جافة يوميا الاستخدام.

علاج الانفلونزا بالبصل والعسل

2 حبة من البصل.

عسل خام.

طريقة التحضير:

يقشر البصل ويوضع في وعاء.

يصب العسل بمقدار يكفي لتغطية البصل، تماما ويترك ليلة كاملة في الثلاجة.

استنشاق البخار مع الأعشاب لعلاج البرد والأنفلونزا والزكام:

علاج الانفلونزا والرشح والزكام بالاعشاب

المكونات: 4 أكواب من الماء والأعشاب المفضلة سواء الزعتر، أو الروز ماري أو نبات حكيم ومنشفة كبيرة.

طريقة التحضير

في وعاء من الزجاج الحراري أو وعاء من السيراميك.

يتم إضافة حفنة من عشب الزعتر أو الروز ماري أو غيرها.

يصب الماء المغلي فوق الأعشاب ويوضع الوجه فوق الوعاء.

توضع المنشفة فوق الرأس مع توخي الحذر لتجنب حرق الوجه، ويستنشق البخار لمدة 10 دقائق أو أكثر.

قدمت اليوم بعض الوصفات الطبيعية بالأعشاب لعلاج الانفلونزا السريع، لتعزيز الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس والقضاء عليه في أسرع وقت، في حالة استمرار الأعراض لمدة طويلة يفضل استشارة الطبيب المختص.