هل قررت وزارة النقل والمواصلات بغزة تمديد حملة التخفيضات على تراخيص المركبات؟

أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة خليل الزيان، أن الحملة التي أعلنت عنها الوزارة العام الماضي 2021، بتخفيض 50% من رسوم التراخيص على المركبات تشهد إقبالا كبيرة من المواطنين.

وأوضح الزيان خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن حملة التراخيص التي شارفت على الشهر دخولها الشهر الثالث، قد حققت أهدافها التي وضعتها الوزارة"، داعيا كافة المواطنين لضرورة الاسراع واستغلال فترة الحملة و انجاز معاملاتهم.

وأشار إلى أن المبالغ القديمة من الديون على المواطنين سيتم اعادتها كما السابق، عقب انتهاء الحملة والمقررة فقط لمدة 3 شهور.

وبشأن تمديد الحملة، أكد المتحدث باسم الوزارة أن الحملة حتي اللحظة لا يوجد قرار بتمديدها أو اطلاق حملة أخرى، مطالباً كل من عليه مستحقات مالية من الديون للتراخيص أو عليه ترخيص لهذا العام التوجه مباشرة لدوائر التراخيص للحصول على تخفيضات بقيمة 50% على المركبات وكذلك 50% على ضربيه الدخل والقيمة المضافة.

وفيما يتعلق بإعفاء الدراجات النارية، أوضح أن المتقدم للحصول على اعفاء الدراجات النارية من القيمة الجمركية وفق قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، يجب عليه الحصول على رخصة قيادة للدراجة النارية.

وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة عن مبادرة مشروع للتخفيف عن السائقين والمركبات من أجل توفيق أوضاعهم القانونية بحملة تخفيض 50% على مركبات المواطنين، من أجل التخفيف من معاناة المواطن في قطاع غزة.