أسعار الذهب في لبنان الجمعة 7 يناير 2022

سعر الذهب في لبنان الجمعة 7 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، حيث تراجع متوسط أسعار الذهب في لبنان في معاملات اليوم الجمعة تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في لبنان الجمعة 7 يناير 2022

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان ليسجل نحو 87.025 ألف ليرة (57.56 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليصل إلى 65.270 ألف ليرة (43.17 دولار).

سعر الذهب في لبنان الجمعة 7 يناير 2022​​​​​​​

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.765 ألف ليرة (33.57 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.513 ألف ليرة (28.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم ليصل إلى 76.149 ألف ليرة (50.36 دولار).

سعر الذهب في لبنان الجمعة 7 يناير 2022​​​​​​​

وانخفض متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم الأربعاء، إلى نحو 2.706 مليون ليرة (1790 دولارا).

كما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 609.190 ألف ليرة (402.90 دولار