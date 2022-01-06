صحيفة: المقاومة تمهل "إسرائيل" حتي الأسبوع القادم لتنفيذ التزاماتها تجاه غزة 

قالت وسائل إعلام إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس، إن " فصائل المقاومة في قطاع غزة أعطت "إسرائيل" مهلة حتي الأسبوع القادم لتنفيذ التزاماتها بإعادة إعمار القطاع ورفح الحصار عنه بشكل كامل.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن حركتا الجهاد الإسلامي وحماس بعثتا برسالة لـ"إسرائيل" عبر الوسيط المصري؛ مفادها بأن الفصائل تمهل "إسرائيل" حتى الخميس المقبل لتنفيذ التزاماتها تجاه قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحركتان قد هددتا في حال عدم تنفيذ الاحتلال لهذه الالتزامات فإن "كل الخيارات ستبقى مفتوحة أمامها".

وكان رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي الدكتور محمد الهندي، قد أكد بأن فصائل المقاومة لن تترك ملف الحصار على قطاع غزة رهنا بيد سلطات الاحتلال وأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة هو حق ثابت لأهالي غزة ولا يجب ربطه بأي ملف آخر.

يذكر أن اتفاق التهدئة التي ابرمته المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال "الإسرائيلي " برعاية مصرية بعد معركة سيف القدس" أيار/ مايو 2021، أصبح مهدداً بالانهيار بسبب تعنت الاحتلال في تنفيذ مطالب المقاومة بالبدء بعملية إعمار قطاع غزة وربطه هذه الملفات بملف الأسرى الجنود لدى المقاومة.