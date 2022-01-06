هيئة الأسرى: تقديم طلب مستعجل للإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، عن تقديم طلب مستعجل لما يسمى لجنة الإفراج المبكر لدى حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، لإطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد، والذي يمر بوضع خطير جدا، وهناك خشية وقلق حقيقي على حياته.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن طلب الإفراج قدم وفقاً لخطورة الوضع الصحي الذي وصلت إليه حالة الأسير أبو حميد، وتضمن أسباب طبية واضحة، حيث يتواجد حالياً في مستشفى برزيلاي في قسم العناية المكثفة، وما زال تحت اجهزة التنفس والتخدير، ويعاني من صعوبة بالتنفس، وهو في حالة غيبوبة.

وبينت الهيئة، أنها شكلت طاقم قانوني لمتابعة كل ما يتعلق بحالة الأسير أبو حميد على مدار الساعة، حيث يقوم المحاميين كريم عجوة وسليمان شاهين بزيارته في المستشفى، والضغط على لجنة الإفراج المبكر لقبول طلب الهيئة، وأن الوحدة القانونية في حالة تواصل كامل مع العديد من الجهات التي يمكن أن تساعد في قبول هذا الطلب.

وحملت الهيئة في بيانها، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البطل ناصر أبو حميد، مطالبةً الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك الفوري للإفراج عنه.

يذكر أن الأسير أبو حميد يعاني من سرطان في الرئة، كما يعاني من التهابات حادة وخطيرة أدت الى دخوله في غيبوبة وعدم قدرته على التنفس الطبيعي.