عباس يقرر إعلان الحداد غدِ الجمعة على أرواح عمال أريحا

قرر ‏رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام يوم غدٍ الجمعة؛ على حداداً أرواح العمال، "شهداء لقمة العيش" الذين توفوا في حادث السير المؤسف في أريحا.

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في حسابه على تويتر: "إن الرئيس محمود عباس أعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام يوم غدٍ الجمعة على أرواح عمالنا شهداء لقمة العيش الذين ذهبوا ضحية حادث السير المؤسف".

وأضاف الشيخ :"إن الرئيس عباس قرر اعتماد العمال الذي توفوا في الحادث في ملفات الشؤون الاجتماعية، وإقامة صلاة الغائب عليهم يوم غدٍ".

ولقي 7 عمال فلسطينيين مصرعهم في حادث تصادم وقع شمال مدينة أريحا.