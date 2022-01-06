بالفيديو والصور مصرع 7 عمال في حادث تصادم شمال أريحا

لقي 7 عمال فلسطينيين مصرعهم في حادث تصادم وقع شمال مدينة أريحا.

وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس:"إنه توفي 7 عمال وأصيب اخرين بجراح خطيرة جرّاء وقوع حادث تصادم سير قرب قرية فصايل شمال أريحا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مروحتيان "إسرائيليتان" شاركتا في عمليات الإنقاذ، جراء وقوع حادث تصادم بين حافلة تقل عمالا وشاحنة قرب أريحا".

وفي ذات السياق، قالت المتحدثة باسم "نجمة نجمة داود الحمراء": "أبلغ المسعفون التابعون "لنجمة داود الحمراء" عن 10 وفيات(فلسطينيين) بما في ذلك: 7 فاقد للوعي مع عدم وجود علامات على الحياة، لاتفتةً إلى وجوجد إصابة في حالة إنعاش و إصابتين في حالة حرجة".







