ميزانية خرافية تفصل باريس عن صفقة هالاند

بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مطالبا بتوفير سيولة مالية ضخمة، إذا أراد إتمام التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال صيف العام الجاري.



وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها أن إدارة دورتموند منحت هالاند والمقربين منه مهلة تنتهي في فبراير/ شباط المقبل، للرد على اقتراح زيادة راتبه السنوي إلى 16 مليون يورو، ليتجاوز نجم الفريق، ماركو رويس (12 مليون يورو) مقابل الموافقة على تجديد تعاقده الذي سينتهي في 2024.



وأضافت أنه في الوقت ذاته، يترقب بي إس جي الموقف، ويريد ضم هالاند، تحسبا لرحيل كيليان مبابي مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكشفت الصحيفة الفرنسية "إذا أراد النادي الباريسي ضم هالاند، ستكلفه هذه الصفقة 300 مليون يورو".



وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم موزع إلى 75 مليون يورو قيمة تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب بحلول صيف 2022، إضافة إلى 20 مليون يورو عمولة مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، وكذلك والد اللاعب بخلاف راتب سنوي يتراوح بين 30 إلى 35 مليون يورو على عقد مدته 6 مواسم.



ولفتت إلى أن هذه الميزانية الضخمة ربما تبعد منافسي باريس على الفوز بصفقة المهاجم النرويجي.