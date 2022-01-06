والدة الأسير أبو حميد: الاحتلال يرفض إدخال المحامي الخاص بناصر للاطلاع على وضعه الصحي

أكدت والدة الأسير ناصر أبو حميد، أن الاحتلال يتكتم بشكل كامل على الوضع الصحي لابنها الأسير المريض بالسرطان ناصر.

وأوضحت والدة الأسير خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الاحتلال رفض اليوم للمرة الثالثة إدخال المحامي الخاص بناصر للاطلاع على وضعه الصحي.

وأشارت إلى أن الاحتلال يتكتم على وضعه ولا يوجد لدينا أي معلومة حول الأسير، مناشدة فصائل المقاومة، بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى في أي صفقة مقبلة.

يذكر أن الوضع الصحي للاسير ناصر أبو حميد، بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.