استطلاع يظهر تفاؤل 56 % من الجمهور الفلسطيني بإنجاز صفقة أسرى جديدة عام 2022

أظهر استطلاع للرأي للجمهور الفلسطيني أجراه مركز وطن للدراسات والبحوث خلال الربع الرابع من عام 2021، بعنوان اتجاهات أراء الفلسطينيين حول الأسرى ومقاومة الضفة والقضايا العامة، أن 60.7% يرون أن التطبيع عاد بالفائدة على الاحتلال فقط، وأن 9.5 % يرون أنه عاد بالفائدة على الدول العربية المطبعة وأن 29.8 % يرون أنه عاد بالفائدة على الاحتلال والدول العربية معا.

وحول الآراء حول مدى موافقة أفراد العينة بأن أوسلو هي بداية التطبيع مع الاحتلال تبين أن 34.1% ما بين موافق وموافق بشدة على ذلك وأن 49.7 % ما بين غير موافق وغير موافق بشدة والباقي لم يبدي رأيه .وفي سؤال أفراد العينة بعد انتهاء معركة سيف القدس أفاد 11.1 % منهم بأننا نسير نحو الأفضل وأن 45.8 % أننا نتراجع نحو الأسوأ وأن 43.1 % أفادوا بأنه لم يتغير شيء .كما تم استطلاع أراء أفراد العينة حول المدخل الصحيح للمصالحة الوطنية أفاد35.2 % بأنه عن طريق الانتخابات وأن 36.9 % أفادو بأنه بالتوافق على حكومة وحدة وطنية وأن 27.9 % بتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير .

وفي السؤال حول الطرف الذي يعيق المصالحة بعد كل هذه المحاولات أفاد 9.4 % أنه فتح وأن 8.7 % بأنه حماس وأن 67.6 % بأن الطرفين يعيقان المصالحة وأن نسبة 14.3 % أفادوا بأنه هناك أطراف أخرى تعيق المصالحة .وفي سؤال عن مدى تفاؤل أفراد العينة بإنجاز المصالحة في العام الجديد 2022 أفاد 33.2 % انه ما بين متفائل ومتفائل بشدة وأن 65.5% ما بين غير متفائل وغير متفائل بشدة وأن 1.3 % لم يبدو آرائهم .وحول وجهة نظر أفراد العينة بأن إجراءات الاحتلال ضد الأسرى سوف تؤدي إلى تصعيد أجاب 76.3 % بنعم وأن 20.5 % بلا وأن 3.2 % لم يبدوا آرائهم .

وعن مدى التفاؤل بإنجاز صفقة جديدة لتحرير الأسرى خلال عام 2022 أفاد 56.8 % بأنهم ما بين متفائل ومتفائل بشدة وأن 41.7 % ما بين غير متفائل وغير متفائل بشدة وأن 1.5% لم يبدوا آرائهم. وفي سؤال آخر أفاد 47.1 % بأننا أقرب إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال وأن 45.1% أننا أقرب إلى حل لقضايا الاعمار والأسرى وأن 7.8 % لم يبدوا آرائهم. وحول موافقة أفراد العينة على استمرار العمل المقاوم في الضفة الغربية باعتباره أخطر الجبهات على الاحتلال أفاد 68 % بأنه ما بين موافق وموافق بشدة وأن 22.3 % ما بين غير موافق وغير موافق بشدة وأن 9.7 % لم يبدوا آرائهم .

وحول اعتقاد أفراد العينة بأن التنسيق الأمني يشكل تهديد للمقاومة في الضفة أجاب 55.8 % بنعم وأن 36.4 % أجابوا بأنه لا يشكل تهديد وأن 7.8 % لم يبدوا آرائهم .

وبخصوص اعتقاد أفراد العينة بأنه بعد فشل مسار التسوية هل تستطيع السلطة وقف التنسيق الأمني أجاب 66.7 % بلا وأن نسبة 23.7 أجابوا بنعم وأن 9.6 % لم يبدوا أرائهم .

كما تم سؤالهم بهل ترى أن الاحتلال ممكن أن يصنع سلام ويوافق على حل الدولتين أفاد 85 % بلا وأن 11.6 أجابوا بنعم وأن 3.4 % لم يبدوا آرائهم .

وحول رأيهم عن الرد المناسب على سياسات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى والاعتداءات على المواطنين في الضفة أفاد 34.6 % بأن الرد المناسب هو المقاومة المسلحة وأن 43.4 % أفادو بأن الرد بالمقاومة الشعبية وأن 3.7 % أفادوا أنه بالتنسيق الأمني وأن 18.3 % أفادوا بأنه بالنشاط الدبلوماسي.

وحول رضى أفراد العينة عن أداء الجهات الرسمية على المستوى السياسي أفاد أفراد العينة في قطاع غزة أن 12.7 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 85 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 2.3 % لم يبدو آرائهم. كما أن أفاد أفراد العينة في الضفة أن 20.7 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 76 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 3.3 % لم يبدوا آرائهم.

وعن رضى أفراد العينة عن أداء الجهات الرسمية على المستوى التعليمي أفاد أفراد العينة في قطاع غزة أن 48.5 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 50.7 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 0.8 % لم يبدو آرائهم. كما أفاد أفراد العينة في الضفة أن 54.2 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 44.6 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 1.2 % لم يبدوا آرائهم.

أما عن رضى أفراد العينة عن أداء الجهات الرسمية على المستوى الصحي أفاد أفراد العينة في قطاع غزة أن 32.6 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 65.6 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 1.8 % لم يبدو آرائهم. كما أفاد أفراد العينة في الضفة أن 49.1 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 49.1 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 1.8 % لم يبدوا آرائهم.

وحول مدى رضى أفراد العينة عن أداء الجهات الرسمية على المستوى أفاد أفراد العينة في قطاع غزة أن 5.7 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 93 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 1.3 % لم يبدو آرائهم. كما أفاد أفراد العينة في الضفة أن 16.8 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن 82.3 % ما بين غير راضي وغير راضي بشدة وأن 0.9% لم يبدو آرائهم.

وفي سؤال أخير حول رأيهم في العمل بالداخل المحتل أفاد 18.3 أن المستفيد هو الاحتلال وأن 20.8 % أفادوا بأن المستفيد هم الفلسطينيين وأن 60.9% أفادوا بأنهم الإثنين.

الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري بالفترة ما بين 27/12/2021 حتى 31/12/2021 على عينة عشوائية مكونة من 1145 فرد من سكان قطاع غزة والضفة الغربية من كلا الجنسين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا حيث بلغ هامش الخطأ نسبة 3.2%.