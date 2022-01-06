كهرباء غزة توضح أسباب القطع المتكرر خلال ساعات التوصيل

أكد محمد ثابت مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن قطع الكهرباء المتكرر في مناطق قطاع غزة خلال فترة توصيلها، أمر ليس متعمد وإنما ناتج عن عجز في التيار الكهربائي بسبب وجود ضغط كبير على استهلاك الكهرباء خلال ذروة فصل الشتاء.

وقال ثابت خلال تصريحات صحفية، إن " جدول الكهرباء المُطبّق يعتريه عجز لمدة ساعتين، ويحدث العجز، إما في بداية الحصة الكهربائية أو منتصفها وهو خارج عن إرادة الشركة، لأن كمية الكهرباء غير كافية لتطبيق جدول 8 ساعات.

وأضاف" بعد دخول المنخفضات الجوية وزيادة برودة الجو، أصبحت شركة الكهرباء غير قادرة على تطبيق جدول 8 ساعات بشكل كامل، ونسبة العجز، وصلت إلى ساعتين في الحصة الكهربائية الواحدة".

وبشأن موضوع المكافأة للمشتركين الملتزمين بسداد الفاتورة الشهرية، أوضح ثابت أن لم تُصرح الشركة حتى اللحظة بموضوع المكافأة للمشتركين الملتزمين بسداد الفاتورة الشهرية، مؤكداً بأن العمل عليها يتم حالياً ما بين الإدارة التجارية وإدارة الحاسوب وسيتم احتساب المكافأة قريباً.

وأشار إلى أن من شروط المكافأة، هو أن يلتزم المشترك بتسديد الفاتورة الشهرية لأي نوع من الاشتراكات، ويتم احتساب التزامه بمجموعة نقاط، ومسواتها بالشيكل، بحيث تُجمع هذه النقاط، ويكون مقابلها رصيد بالشيكل وتنزيلها على حساب المواطن في الفاتورة.

وبين أن نظام المكافأة يجري العمل به، لاحتساب نقاط الملتزمين بسداد الفاتورة، وسيتم الإعلان عنه إعلامياً الشهر القادم.