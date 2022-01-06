رابط تحميل كتاب رواية رسائل سقطت من ساعي البريد pdf تأليف يوسف الدموكي، كتاب رواية رسائل سقطت من ساعي البريد من الكتّاب الشباب الذين برعوا في نسج الخيوط وإعطاء صورة كاملة للنصوص الأدبية بشكل مبتكر، وهو من الكتاب الشهيرين في مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا المقالة سنخصص لكم في "فريق فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط تحميل كتاب رواية رسائل سقت من ساعي البريد، نبذة عن الكاتب واقتباسات من كتابات الكاتب المصري يوسف الدموكي.

رابط تحميل كتاب رواية رسائل سقطت من ساعي البريد pdf

- نبذة عن الكاتب:

- طالب مصري من مواليد 1997م.. مهتم باللغة والأدب وله عدة مقالات منشورة.. صدر له العمل الأول وهو كتاب بعنوان تنهيدة عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، وكتب أيضًا كتاب رسائل سقطت من ساعي البريد.

- مؤلفات الكاتب:

1- كتاب تنهيدة: يعد كتاب تنهيدة أول كتاب نشره الكاتب، وهو مجموعة من الخواطر المتنوعة التي تعزف على المشاعر الإنسانية، تتنوع الخواطر بين الحب والفقد والفراق وتحمل جميعها لغة أدبية مميزة وجزالة لغوية متقنة.

2- كتاب رسائل سقطت من ساعي البريد: يقع الكتاب في 263 صفحة وهو من مجموعة رسائل فقدت وجهتها ونسيت بأكثر من طريقة، كانت تسقط وسط الطريق، أو يتعذر على المرسل إرسالها، أو لا يصلها ساعي البريد، او حتى تلطخت بعضها بالدم وحجبت لون الحبر.

رابط تحميل كتاب رواية رسائل سقطت من ساعي البريد pdf

- يحتوي هذا الكتاب على العديد من الرسائل التي تفرّقت من حقيبة ساعي البريد و وصلت إلى دفّتي هذا الكتاب لتحفظها من النسيان، ذكر فيها بعض الواقع في الأحداث المصريّة بطريقة مختلفة، سلسة، و مؤثّرة.

- اقتباسات من كتابات الكاتب:

- حبيبتي، الآن يقول الناس عنّي مجنون، الصراخ في كلّ مكان و النار تأكل العربات، و القطار يدخل جهنم، بينما يدخل أهله الفردوس،و أنا أكتب لكِ :أحبّكِ!

- ثمّ إنّ حسابنا عسير يا عطيّة، أسبوع كامل بلا زيارة واحدة في الحلم؟

ضايقتك في شيء؟ مهموم من شيء؟ هل أصابك شيء؟

لا تخبرني بجواب، و لا أنتظر ردّك برسالة، تعالَ بنفسك و أخبرني..

- رسالتي العزيزة،أشكو إليكِ أنّني أتمنّى يومًا أن أكتب رسالة أبدؤها مباشرةً ب " عزيزتي" و أنا أعلم جيّدًا، و أحفظ عن ظهر قلب، عنوان المرسَل إليه و اسمه الثلاثي و الطوابع التي يجب أن تكون على الجواب.

- “اشتريت لك لعبة جديدة،قطارا ومعه السكة،حتى إذا كبرت وقال لك أحدهم:((فاتك القطار))،قلت له:((اشتري لي أبي القطار نفسه,وأنا ابن عشر سنين))”

- “لكن قلبي كبير كما تركته ، يسعك وحدك ، و يضيق بالناس”

يعد كتاب تنهيدة أول كتاب نشره الكاتب، وهو مجموعة من الخواطر المتنوعة التي تعزف على المشاعر الإنسانية، تتنوع الخواطر بين الحب والفقد والفراق وتحمل جميعها لغة أدبية مميزة وجزالة لغوية متقنة







- اقتباسات من كتاب تنهيدة:



- " كبريائي الذي يجعلني أتظاهر بالثبات ؛

لأخبرك أن داخلي لم

يشهد طوال حياته انقلابًا أعتى من انقلابي رأسًا على عقب حين رأيتك؛

فهددت أركانُكِ استقرار جوارحي".

- "يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد

رسغه، ولا يدرك المرارة

إلا من جفف المر

حلقه، ولا يبكي على

الأطلال إلا مهدوم

البيت مسلوب السكن"

- " على ناصية الطريق كنتِ مزهرةً وحدك؛

ولذا وحدي أحببتُك"

- “والإجابةُ؛ أنَّ الجيل الذي يريد أن يكتب حكايته بنفسه، لا بد أن يدفع ثمن قلمه من قلبه أولًا!”.

- على ناصية الطريق كنتِ مزهرةً وحدك؛ ولذا وحدي أحببتُك.

رابط تحميل كتاب رواية رسائل سقطت من ساعي البريد pdf هنا