يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري، العديد من الموضوعات المفيدو للمتابعين، والتي يبحثون عنها باستمرار مثل الدولار والذهب، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ولمعرفة السعر تابعوا المقال للنهاية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6-1-2022

انخفضت أسعار الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022، مستهل تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6-1-2022

وجاء سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق غير الرسمية في لبنان ما بين 29700 و 29800 ليرة لكل دولار.

انخفاض كبير لليرة مقابل الدولار

و يوم الثلاثاء الماضي، هوى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وتجاوز الدولار أكثر من 30 ألف ليرة، على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6-1-2022

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأعلن مصرف لبنان المركزي، في ديسمبر الماضي،عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6-1-2022

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويرزح 4 من كل 5 لبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقاراً متسارعاً يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100%.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6-1-2022

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.