القيادي عدنان: دماء الشهداء ستبقى موحدةً ومصوبة للمسير مهما اختلفنا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المحرر خضر عدنان، اليوم الخميس 6/1/2022، أن دماء الشهداء ستبقى موحدةً ومصوبة للمسير مهما كان هناك اختلاف.

وقال القيادي عدنان في تصريح له في يوم الشهيد الفلسطيني:"في يوم الشهيد الفلسطيني نؤدي التحية لخير بيوت فلسطين بيوت سادتنا الشهداء، ومهما اختلفنا، سوف تبقى دماء الشهداء موحدة لنا ومصوبة لنا المسير."

وأضاف :"دعوتنا لنرى الجميل عند الآخر وأجملنا الشهداء، حيث يرتقي شهيدي نابلس ورام الله في يوم الشهيد الفلسطيني."

وتابع القيادي عدنان :"رغم مرارة فقدنا الشهداء ولكنهم حاضرون معنا بكل انتصار، فدمهم الذي انتصر أمس بأبي هواش ودمهم الذي انتصر قبلها منذ الاحتلال الصهيوني ١٩٤٨ وقبلها على يد الاحتلال البريطاني ولليوم."