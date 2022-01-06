يبحث الناس عن موعد شهر رمضان 2022 في جميع الدول العربية، حيث أن الملايين حول العالم ينتظرون قدوم شهر رمضان المبارك، بفارغ الصبر، فيه تتنزل الرحمات ويكثر الخير، وهو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، حيث يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر موعد شهر رمضان 2022 في جميع الدول العربية والإسلامية.

ويصوم المسلمون الأصحّاء خلال شهر رمضان من أذان الفجر حتى غروب الشمس، ويستثنى من ذلك الأطفال والمسافرون والمصابون بأمراض جسدية أو عقلية أو الحوامل.

شهر رمضان المبارك 2022

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

موعد شهر رمضان 2022

والصوم، هو من أركان الإسلام الخمسة، يتضمن ترك الأكل والشرب والتدخين والجماع في النهار، ويهدف المسلمون إلى الحفاظ على نقاء الفكر والأفعال في رمضان، ويمثل عيد الفطر نهاية شهر الصيام.

موعد شهر رمضان 2022، يتوقع خبراء الفلك أن يصادف 2 أبريل/نيسان 2022، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على تقليد رؤية الهلال، ويستمر لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو/أيار 2022.

موعد شهر رمضان 2022

وأجاب إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، على سؤال "كم باقي على رمضان 2022"، قائلا: "بقي على حلول شهر الخير نحو 90 يوما".

وتوقع أن يبدأ في 2 أبريل، موضحًا أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

شهر رمضان هو أيضاً مناسبة عائلية، فبعد الانتهاء من صلاة المغرب واكتمال الصلاة، تجتمع الأسر ويحين وقت الإفطار بوجبة عادة ما تبدأ بتمر وماء وعصائر مختلفة.

وتعج ليالي شهر رمضان بالنشاط، تتواصل العائلات مع بعضها ويتدفق الناس على مراكز التسوق، التي تفتح أبوابها لوقت متأخر حتى في الساعات الأولى من الصباح.