مستوطن يدهس مُواطنة ويُصيبها بجروح شرق نابلس

أقدم مستوطن، اليوم الخميس، على دهس مواطنة في بلدة العقربانية شرق محافظة نابلس، وأصابها بجروح.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مستوطنا دعس المواطنة شفيقة فايز بشارات (48 عاما)، في بلدة العقربانية، ونقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأكد أن المستوطن تعمد دهس قطيع للأغنام في الطريق، وممارسة أعمال العربدة وملاحقة المواطنين، محذرا من التصعيد الخطير، واستهداف المواطنين عبر المستوطنين ومركباتهم.

وكان الشاب مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا غرب مدينة رام الله، ارتقى فجر اليوم، بعد دهسه من قبل مستوطن وهو متوجه الى عمله داخل أراضي عام 1948، وهو متزوج وأب لطفله تبلغ من العمر عام ونصف.