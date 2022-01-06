نوع من البهارات يقتل الخلايا السرطانية

لا يزال السرطان من أخطر الأمراض. في غياب طرق العلاج، تأتي الوقاية في المقدمة.

ثبت علميًا أن التغذية السليمة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان. كتبت صحيفة ديلي إكسبريس عن "سوبر طعام" لا يقتل الخلايا السرطانية فحسب، بل يقلل أيضًا من نموها.

السرطان هو نتيجة الانتشار العشوائي للخلايا التي تنتشر إلى أجزاء مختلفة من جسم الإنسان. يُعتقد أن السرطان يصيب شخصًا من بين كل شخصين ولدوا في بريطانيا بعد عام 1960 طوال الحياة. لحماية نفسك من هذا المرض، يجب أن تلتزم بقواعد معينة للتغذية والنظام الغذائي. يساعد الكركمين، المكون النشط في الكركم، في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ويوقف نمو الورم عند إعطائه مع الأدوية الأخرى.

قد يزداد السرطان سوءًا لأن الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم تحارب كورونا. هناك حملات في بريطانيا للتوعية بعلامات وأعراض السرطان.

كما يتم الاهتمام بالتدابير الوقائية. يواصل الخبراء التأكيد على أن الغالبية العظمى من السرطانات يمكن تجنبها. من المعروف أن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يعزز بشكل كبير دفاعات الجسم ضد الأمراض.

تتمتع بعض الخضروات بخصائص علاجية قوية بشكل خاص نظرًا لخصائصها الغذائية الفريدة. يشتهر الكركم بخصائصه الطبية، وتؤكد أدبيات الايورفيدا أنه يمكن استخدامه كدواء مضاد للفيروسات.

وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة لأبحاث السرطان، فإن الكركم هو علاج بديل للسرطان بسبب تركيزه العالي بشكل استثنائي من مضادات الأكسدة. وتقول المنظمة: "هناك أدلة على أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية في حالات معينة. تظهر الدراسات المختبرية أن الكركمين له تأثيرات مضادة للسرطان على الخلايا السرطانية ".

تظهر الأبحاث أيضًا أن البلدان التي يستخدم فيها الكركم على نطاق واسع في الغذاء لديها معدل إصابة أقل بالسرطان.

تُعزى الخصائص المضادة للسرطان لهذه الخضروات الجذرية الآسيوية إلى قدرتها على تقليل التورم والالتهابات.

يصف أحد التقارير العلمية المنشورة آثار الكركمين على مريض مصاب بسرطان الغدة الكيسية. إنه نوع نادر من السرطان يحدث في الغدد اللعابية وأجزاء أخرى من الرأس والرقبة.

وقد وصف له الكركمين مع عقار إيمانيتيب الذي يستخدم لعلاج أنواع مختلفة من السرطان.

ولاحظ الطبيب المعالج: "بعد شهرين من العلاج، لوحظ استقرار للمرض، وفي الشهر السادس من العلاج ، حدث انخفاض كبير في كتلة الورم (انخفاض بنسبة 80٪ في حجم الورم في الرئتين).

يوفر تناول الكركم فوائد إضافية ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين ، والمياه الزرقاء ، والتنكس البقعي.

تعمل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في التوابل أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

وفقًا للخدمات الصيدلانية المتخصصة، يمكن تناول الكركم عن طريق الفم لعلاج أو منع مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع الكوليسترول ومرض الزهايمر.