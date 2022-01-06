الزراعة بغزة توجه إرشادات هامة لمواجهة مرض " النيوكسل"

كثفت الطواقم الفنية العاملة في وزارة الزراعة، من اجراءاتها الفنية والارشادية، والوقائية لمواجهة مرض "النيوكسل" في قطاع غزة.

ودعت المربين لاتباع الارشادات الفنية التالية للوقاية من هذا المرض من أهمها:

١ . القيام بإجراء التحصينات المطلوبة، بطريقة صحيحة.

٢. القيام بإجراءات الأمن الحيوي في المزرعة،ومنع التنقل بين المزارع والدخول لغير العامليين

٣.اتباع برنامج تعقيم و تنظيف للمزرعة.

٤.منع دخول القوارض، و العصافير والطيور المهاجرة إلي المزرعة.

٥ .التزام المربي بارتداء زي و حذاء خاص أثناء خدمته في المزرعة،ووضع مواد مطهرة علي مدخل المزرعة.

وشددت الزراعة لأهمية التربية الصحيحة، و تحسين البنية التحتية للمزرعة، و توفير احتياجات الطير من الحرارة والتهوية المناسبة و خاصة في فصل الشتاء ووقت المنخفضات الجوية، إضافة إلى اعطاء الفيتامينات،و رافعات المناعة للطير لرفع مناعته الداخلية.

هذا ويعتبر "النيوكسل" مرض فيروس وبائي يصيب قطاع الدواجن،و قد يؤدي إلي خسائر ونفوق في الدواجن تصل إلي 100%

وتظهر أعراض هذا المرض بأعراض تنفسية، وحشرجة في القصبه الهوائية ،واسهال وامتناع عن تناول العلف

ويتطور إلي أعراض عصبية و ارتعاش والتواء في الرقبة و نفوق قد يصل إلي أكثر من ٨٠% وكذلك تراجع في انتاج البيض في الدجاج البياض.