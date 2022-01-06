البطش: المعركة مع العدو مستمرة وسندعم الأسير ناصر أبو حميد في معركته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش منسق القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس 6/1/2022، أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وأن المقاومة ستدعم الأسير المريض ناصر أبو حميد في معركته ضد السجان.

وقال البطش في كلمة له بوقفة جماهيرية في اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني في غزة: إن "مسيرة الشعب الفلسطيني مستمرة ما دام الاحتلال متواجداً على أرضه".

وأضاف:"إن هذا اليوم جاء تكريماً للشهيد الفلسطيني وتضحياته ووفاءً له"، مشدّدًا على أنه "لا سبيل لتحرير فلسطين إلا بالمقاومة".

وأوضح أن الصراع مع الاحتلال لم يتوقف ولم ينته ما دام متواجداً على أرضنا، وتابع بالقول: "نحن مستمرون في مقاومتنا رغم قلة النصير ورغم التطبيع والتنسيق الأمني".

وبخصوص انتصار الأسير هشام أبو هواش، قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد": "لقد جسدنا انتصاراً جديداً على الاحتلال بعد انتصار الأسير أبو هواش"

ودعا البطش، السلطة إلى ضرورة وقف كل أشكال التمييز بين الشهداء والجرحى، مطالبًا أن تتضافر كل الجهود لنصرة الأسير ناصر أبو حميد.

كما دعا إلى ضرورة وقف وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تمارس اتجاه الأسرى الفلسطينيين.

وحذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين، مساء أمس، من تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وقالت واعد في تصريح مقتضب، إن أبو حميد يعيش الآن تحت أجهزة التنفس الصناعي، محذرة من استشهاده في أية لحظة.

يذكر أن الوضع الصحي له بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددًا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

يشار أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما.