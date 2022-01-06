وزارة الصحة: 3 وفيات و286 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل ثلاثة وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

إليك نص التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الخميس: 6/1/2022

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 203

قطاع غزة: 83

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 195

قطاع غزة: 100

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 1

قطاع غزة: 2

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 104| العناية المكثفة: 57| أجهزة التنفس الاصطناعي: 16| عدد الفحوصات: 5462

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 39، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 69، جنين 7، نابلس 30، طوباس 3، سلفيت 3، قلقيلية 3، الخليل 20، طولكرم 10، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 83".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 37، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 54، جنين 22، نابلس 14، طوباس 15، سلفيت 0، قلقيلية 3، الخليل 37، طولكرم 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.