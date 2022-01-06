القيادي المدلل يُطالب السلطة ووزارة المالية بتسوية حقوق ذوي الشهداء بغزة

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، اليوم الخميس 6/1/2022، السلطة الفلسطينية بألا تبخس أهالي شهداء معركة ٢٠١٤ حقوقهم، وأن تؤدى مستحقات هؤلاء الذين حقهم واجب علينا فهم تيجان الرؤوس هؤلاء الذين قدموا فلذات اكبادهم من اجلنا جميعا .

وقال المدلل في تصريح صحفي على شرف السابع من يناير اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني:" أن الشهيد الفلسطيني، هو الشاهد الحى على حقد واجرام وعنجهية الاحتلال الصهيوني وظلم العالم الصامت.

وجدد المدلل، العهد والوفاء لأرواح الشهداء الذين قضوا من اجل حرية شعبهم وكرامة امتهم وهى مسيرة شعبنا منذ مئة عاما ولا زالت مستمرة ."

وأكد المدلل، أن الشهيد الفلسطيني هو الشاهد الحى على حقد واجرام وعنجهية الاحتلال الصهيوني ، وعلى ظلم العالم الذى يسمع ويرى جراحات الشعب الفلسطيني ولا يتحرك لنصرته ودعمه في نيل حقوقه.

كما شدد على أن الشهيد الفلسطيني هو الشاهد الحى على خذلان وهوان الأنظمة التي تعطى العدو الصهيوني الضوء الاخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المدلل:"إن الشهيد الفلسطيني فى عرسه الوطني يزيدنا إصراراً وثباتاً وتشبثاً بالخيار الذى ساروا عليه ، خيار المقاومة والنضال عنوان العزة والكرامة وتحرير فلسطين والمقدسات" .

وطالب المدلل، السلطة الفلسطينية بألا تبخس أهالي شهداء معركة ٢٠١٤ حقوقهم وان تؤدى مستحقات هؤلاء الذين حقهم واجب علينا فهم تيجان الرؤوس هؤلاء الذين قدموا فلذات اكبادهم من اجلنا جميعا .