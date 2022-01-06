7 أسباب هامة تدعوك لتناول الجوز يومياً..!

أوصت مجلة "إيلي" الألمانية بتناول الجوز يوميا من أجل التمتع بالصحة والجمال، لثرائه بالمواد الفعالة، التي تحارب الأمراض من ناحية، وتمنح البشرة والشعر مظهراً جميلاً من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الجوز يتمتع بالفوائد الصحية التالية:

1- صديق القلب:

يسهم الجوز في الحماية من أمراض القلب، فيعمل على خفض مستوى الكوليسترول، وخفض ضغط الدم المرتفع، وتعزيز اندماج البطانة الغشائية المسؤولة عن مرونة الأوعية الدموية.

2- يحارب السرطان:

يسهم الجوز في إبطاء انتشار السرطان، حيث تعمل الأحماض الدهنية أوميغا 3 على تثبيط نمو الأورام.

3- يحد من خطر السكري:

يعمل الجوز على تحسين وظيفة الأوعية الدموية، ومستوى الكوليسترول الضار.

ويندرج هذان العاملان ضمن عوامل خطورة الإصابة بالسكري.

4- كنز من المعادن والفيتامينات:

يزخر الجوز بالبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، فيعمل على تقوية العظام وتعزيز صحة العضلات.

كما أنه غني بفيتامين B6 وفيتامين E المهمين لصحة وجمال البشرة والشعر.

5- يرفع التركيز:

بفضل محتواه العالي من فيتامين B يمد الجوز المخ بالطاقة والنشاط، مما يرفع مستوى التركيز ويعزز القدرات الذهنية، خاصة في الكِبر.

6- يقضي على التوتر:

بفضل احتوائه على البوتاسيوم والأحماض الدهنية أوميغا 3 يعمل الجوز على ضبط مستوى هرمونات التوتر "الكورتيزول" و"الأدرينالين"، مما يقضي على التوتر. كما أن المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات المصابة بالشد، فضلاً عن أن الجوز يحفز إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على التمتع بنوم مريح وهانئ.

7- مفتاح الرشاقة:

على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية كثيرة، إلا أن الجوز يساعد على الشعور بالشبع سريعاً بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا 3......