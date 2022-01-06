بالفيديو كلمات مؤثرة لوالدة الشهيد "باكير حشاش"... "عكازي ..وكسر ظهري"!

"بكير عكازي ...بكير كسر ظهري ..بكير عريس ..غالي على قلبي يا أمي يا حبيبي ..الله يسامحك ويجعلك في الفردوس الاعلى من الجنة "

بكلمات مؤثرة نعت والدة الشهيد "بكير حشاش" اليوم الخميس 6/1/2021 ، ابنها الذي ارتقى برصاص الاحتلال جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال .

وقالت والدة الشهيد أم بكير بصوت متقطع " بكير أحلى عريس ..اللهم أجل مثواه في الفردوس الاعلى من الجنة ...وتابعت بكير احسن شهيد ..الله يسامحك" .

وتابعت بصوت متقطع "بكير استشهد في الليل ..بكير عكازتي... راجل الدار وأسالوا عنو كل الناس ، بحل مشاكل الدار وبروح يجيب العلاج وانا مريضة قلب والله كسر ظهري رغم انه اصغر".

وأشارت والدة الشهيد الى ان نجلها بكير كان يحضر طول الأمس لاستقبال الأسير الذي سيتم الافراج عنه ولكن الاسير هو من يستقبل ويزف بكير شهيداً.

وتابعت : " طول البارحة وانا جالسة انا أياه ، وطلب مني ان اعمل له قهوة ولكن سابني "