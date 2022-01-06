الاحتلال يعيد اعتقال الدكتور المزين من الخليل

أعادت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 6/1/2022، اعتقال الدكتور والأسير المحرر وليد حسين المزين (50 عاماً) إثر مداهمة بيته في مخيم العروب بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

والمعتقل د. وليد مزين، أُفرج عنه قبل ثلاثة أشهر من سجون الاحتلال، وأمضى نحو 10 أعوام على عدة فترات على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ويعمل الدكتور وليد طبيباً للأطفال، ويعتبر من رموز ووجهاء حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل.

الجدير بالذكر أن د. المزين تعرض للاستدعاء بتاريخ 28/12/2021 من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية.