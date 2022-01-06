مقابل 500 مليون دولار.. "جوجل" تشتري شركة أمن سيبراني "إسرائيلية"

أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية العملاقة "غوغل"، عن شراء شركة ""Siemplify الإسرائيلية، الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مقابل مبلغ 500 مليون دولار.

وأكدت "جوجل" ، أن الشركة الإسرائيلية ستنضم إلى فريق أمان "Google Cloud"، لمساعدة الشركات على إدارة استجابتها للتهديدات بشكل أفضل، مشيرة إلى أن شركة Siemplify"" تعتبر رائدة في توفير تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة "SOAR".

وقال أموس ستيرن، الرئيس التنفيذي في "Siemplify": "نحن متحمسون للانضمام إلى Google Cloud والاستفادة من النجاح الذي حققناه في السوق في مساعدة الشركات على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة".

وستشكل شركة "Siemplify"الأساس لعمليات "غوغل" الإلكترونية في إسرائيل، وستكون جزءا من النشاط السحابي لعملاق التكنولوجيا.

وتأسست شركة "Siemplify" عام 2015 من قبل عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين، وهي شركة متخصصة في توفير تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة الإلكترونية، ومن المقرر أن تعزز عبر الاتفاقية المذكورة التي ستنضم من خلالها لشركة غوغل كلاود قدراتها في مجال الأمن غير المرئي.

وسينضم 200 موظف من "Siemplify" إلى غوغل، ومن المحتمل أن يتم الإعلان لاحقا عن المزيد حول كيفية تخطيط غوغل كلاود للاستفادة من قدرات العاملين في مجال الأمن السيبراني بمجرد اكتمال عملية الشراء، وفق موقع "CTECH".