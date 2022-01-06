حماس تنعي الشهيد حشاش وتؤكد أنَّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 6/1/2022، الشهيد المجاهد بكير حشاش (21 عاما) من مخيم بلاطة في نابلس بالضفة المحتلة، الذي ارتقى مقبلاً غير مدبر، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي داهمت المخيم في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

وقالت حركة حماس:"ستبقى مقاومة الاحتلال وعنفوان الشباب الثائر في الضفة الغربية وفي القلب منها القدس المحتلة وفي كل أرجاء فلسطين شوكة في حلق هذا العدو الغاصب حتى إنهاء الاحتلال، وستظل قوافل الشهداء منارة تضيء لشعبنا الطريق نحو الحرية والاستقلال، وتطهير قدسنا وأقصانا ومقدساتنا من دنس الاحتلال ومستوطنيه الغاصبين."

وأكدت الحركة، أن رصاص المقاومة الذي يعلو أكثر فأكثر في ربوع الضفة الباسلة، يعلن بوضوح أن مسيرة المقاومة المتصاعدة مستمرة يحتضنها شعبنا المؤمن بحقوقه والمتمسك بثوابته.

وتقدمت حركة حماس بالتعازي لشعبنا المرابط ولذوي الشهيد ولأمه الصابرة المحتسبة، ولمخيم بلاطة المجاهد.

وأكدت أنَّ دماء الشهيد بكير حشاش، ودماء كلّ شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، وستكون لعنة تطارد قادة العدو وجيشه الجبان، وستبقى هذه الدماء الطاهرة وقودا لجماهير شعبنا، في كلّ شبر من أرض فلسطين، لمواصلة طريق المقاومة والصمود حتى تحقيق وعد الله بالنصر والتمكين.