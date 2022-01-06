طالع حالة طقس فلسطين اليوم الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس 6-1-2022، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد، أن يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.