سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 6 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في سوريا، والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس، تزامنا مع استمرار تحسن أسعار المعدن الأصفر للجلسة الثانية على التوالي.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 6 يناير 2022

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في سوريا، اليوم الأربعاء، 146.710 ألف ليرة (58.39 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 128.375 ألف ليرة (51.09 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

ما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، إلى نحو 110.034 ألف ليرة (43.79 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 85.581 ألف ليرة (34.06 دولار).

سعر اوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا اليوم، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعا إلى نحو 4.562 مليون ليرة (1816 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في سوريا، إلى نحو 1.026 مليون ليرة (408.67 دولار).