تعرف على أعراض نقص الحديد في جسمك 

تعرف أعراض نقص الحديد في الجسم بـ "فقر الدم بسبب نقص الحديد"، وعدد كبير من الأشخاص المصابين بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد الخفيف لا يلاحظونه، وتتوقف الأعراض في الغالب على مدى سرعة ظهور فقر الدم.

عندما يصاب الشخص بنقص الحديد بالجسم، الذي يسبب فقر الدم، تكون الأعراض أقل وضوحاً.

فما هي أعراض نقص الحديد في جسم الإنسان؟

تعب غير طبيعي.

جلد شاحب.

تسارع في ضربات القلب.

مزيد من ضيق التنفس عند المجهود.

الشعور ببرودة في اليدين والقدمين.

صداع.

دوخة.

انخفاض في الأداء الفكري.

الفئات الأكثر عُرضة لنقص الحديد

وعن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد، هم:

النساء في سن الإنجاب، اللائي يعانين من غزارة الدورة الشهرية.

النساء الحوامل وأولئك الذين لديهم حمل متعدد ومتقارب.

المراهقات.

الأطفال؛ خاصة من عمر 6 أشهر إلى 4 سنوات.

الأطفال الذين لا يرضعون من أمهاتهم.

الأشخاص المصابون بمرض يسبب سوء امتصاص الحديد، مثل مرض كرون.

الأشخاص الذين يعانون من مشكلة صحية تؤدي إلى فقدان الدم المزمن في البراز (غير مرئي للعين): قرحة هضمية أو أورام القولون الحميدة أو سرطان القولون والمستقيم، على سبيل المثال.

النباتيون؛ خاصةً إذا كانوا لا يستهلكون أي منتج حيواني (نظام غذائي نباتي Vegan).

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة بانتظام، مثل مضادات الحموضة، مثل مثبطات مضخة البروتون لتخفيف حرقة المعدة؛ فحموضة المعدة تحوّل الحديد الموجود في الطعام إلى شكل يمكن أن تمتصه الأمعاء، ويمكن للأسبرين والأدوية غير الستيرويدية المضادّة للالتهابات أن تسبب نزيفاً في المعدة على المدى الطويل.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، وخاصة أولئك الذين يخضعون لغسيل الكلى.