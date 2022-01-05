سعر الذهب في لبنان الخميس 6 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان، والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس، متأثر بصعود "النفيس" عالميا مقابل تراجع الدولار أمام صعود عوائد السندات

سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم الأربعاء، ليسجل نحو 88.421 ألف ليرة (58.53 دولار)، مقابل 87.610 ألف ليرة (57.96 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليصل إلى 66.317 ألف ليرة (43.90 دولار)، مقابل 65.709 ألف ليرة (43.47 دولار) عن إغلاق تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.579 ألف ليرة (34.14 دولار)،

سعر جرام الذهب عيار 12 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 44.211 ألف ليرة (29.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، ليصل إلى 77.370 ألف ليرة (51.21 دولار)، مقابل 76.661 ألف ليرة (50.72 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

سعر الاوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم الأربعاء نحو 2.749 مليون ليرة (1820 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وعن سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 618.964 ألف ليرة (409.70 دولار).