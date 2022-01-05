المنتخب الفلسطيني يواجه العراق والكويت وبنغلادش وأوزبكستانك بكأس آسيا لكرة السلة

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) في قارة آسيا، اليوم الأربعاء، عن مواعيد التصفيات التمهيدية لكأس آسيا 2025.

ويتنافس في التصفيات التمهيدية 18 منتخبًا، مقسمة بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، بحيث تتأهل 8 منتخبات إلى التصفيات الرئيسية لكأس آسيا لكرة السلة 2025، لتنضم إلى المنتخبات الـ16 التي تأهلت في وقت سابق إلى كأس آسيا 2022.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: العراق والكويت وبنغلادش وأوزبكستان، حيث تم تقسيم المنتخبات وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن (فيبا). وتضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر والإمارات وسريلانكا وعُمان، أما المجموعة الثالثة فتضم: غوام وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا، والمجموعة الرابعة تضم: تاهيتي وتايلند وماليزيا وفيتنام ومنغوليا.

وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني، ليتم تقسيمها إلى مجموعتين (واحدة للمنطقة الغربية وأخرى للمنطقة الشرقية)، على أن يتأهل أفضل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى التصفيات الرئيسية. وسيتم استضافة المباريات من قبل إحدى الاتحادات الوطنية المشاركة في كل مجموعة على مدار الجولتين. وسيتم قريبًا تسمية المستضيفين لكل من المنطقتين الغربية والشرقية.

ومن المقرر أن يقام الدور الأول من التصفيات التمهيدية في الفترة من 31 أيار إلى 5 حزيران المقبل، بينما يقام الدور الثاني في الفترة من 1 إلى 4 شباط 2023.