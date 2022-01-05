تعليق الدوام في جامعة بيرزيت حتى إشعار آخر

قررت الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، تعليق الدوام بشكل كامل بدءًا من يوم غد الخميس، وحتى إشعار آخر.

وقالت الأطر في مؤتمر صحفي لها: "سنرسل رسالة تحمل تظلم الأطر الطلابية أمام الادعاءات المغلوطة بحقن"..

وأكدت، أن الحرم الجامعي سيبقى مفتوحًا أمام الطلبة، مشددة على احترامها لكافة قوانين وأنظمة الجامعة ومدونة السلوك العام ولجنة النظام العام.

وأشارت الأطر الطلابية، إلى أن الجامعة تحاول نزع الصورة الوطنية عن الأحداث التي جرت مؤخرًا، واعتبرت أن ما يجري التفاف على الحالة العامة لتطويع وكسر الحركة الطلابية.

وأكدت الأطر الطلابية، أن إدارة الجامعة هي سبب المشكلة بالأساس بسبب عدم موافقتها على الأنشطة الطلابية واتخاذها قرارات تتعلق بالطلبة بشكل فردي، دون مشاورة الأطر الطلابية.

وأردفت: " أن الإجراءات التي تتخذونها ما هي إلا عقوبة منكم، لالتزامنا بالفعل الوطني".