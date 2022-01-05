إصابة طفل ووالده بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة شمال الخليل

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، طفل ووالده بشظايا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة انطلقت للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد الخليل، في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب مركبة مواطن، ما أدى إلى إصابته وطفله (عامان ونصف) بشظايا الرصاص والزجاج المتناثر من المركبة، وتم نقلهما إلى أحد المركز الطبية في البلدة، كما أصيب العشرات بالاختناق في بيت أمر.

وكانت مسيرة انطلقت في البلدة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد قوقاس الخليل، الذي استشهد بتاريخ 5/1/2021.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.