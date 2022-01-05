شقيق أبو هواش: نخشى على حياة هشام بعد تكرار محاولة اقتحام المتطرف "بن غفير" غرفته

أكد سائد أبو هواش شقيق الأسير هشام أبو هواش، مساء اليوم الأربعاء، أنهم سيتقدمون بمذكرات احتجاجية للصليب الأحمر، يطالبون فيها بحماية فورية للأسير هشام حفاظًا على حياته من جرائم المستوطنين، وخاصة بعد تكرار محاولة اقتحام غرفته في مستشفى "اساف هروفيه" بقيادة المتطرف " ايتمار بن غفير".

وقال سائد لقناة "القدس اليوم": "بعد انتصار الأسير هشام، هناك تخوف من اقتحام أحد أعضاء الكنيست المجرمين غرفة شقيقي".

وأضاف: "منذ اللحظات الأولى لإضراب شقيقي هشام عن الطعام شعرنا بالقلق على حياته، وناشدنا الجميع من أجل إنقاذه".

وحاول المتطرف "الإسرائيلي" ايتمار بن غفير، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام غرفة الأسير هشام أبو هواش في مستشفى اساف هروفيه، بعد أن سمحت له قوات الاحتلال الدخول إلى المستشفى.

وأمس الثلاثاء، حاول بن غفير اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في مستشفى (أساف هروفيه)، عقب إعلان انتصاره وانتزاعه للحرية بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.