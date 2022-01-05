القيادي عدنان: قوات الاحتلال نفذت محاولة إعدام للشيخ سليمان الهذالين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المحرر خضر عدنان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت محاولة إعدام للشيخ سليمان الهذالين، بعد دهسه عمدا وإصابته بجروح خطيرة، في مسافر يطا جنوب الخليل

جاء ذلك خلال زيارة وفد من حركة الجهاد الإسلامي، مشفى الميزان بالخليل للاطمئنان على الشيخ سليمان الهذالين مساء اليوم الأربعاء.

وشدد عدنان على أن "الاحتلال يحاول بالدم كسر انتصارنا بالأسير هشام أبو هواش"

وحمّل عدنان، الاحتلال الإسرائيلي، حكومة وجيشا، ومخابرات عملية الدهس الإرهابية بحق الشيخ الهذالين.

يشار إلى الشيخ سليمان الهذالين أصيب بجروح خطيرة مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل.