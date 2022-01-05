"المحامين العرب": إرادة أبو هواش أثبتت أنها أقوى من الاحتلال وتنكيلاته

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أن الأسير هشام أبو هواش، بات رمزًا للتحدي ولصلابة إرادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إضرابه عن الطعام 141 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

وذكر الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى في بيان صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن انتصار أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية خير دليل على أن سلاح الإرادة للأسرى الفلسطينيين أقوى من الاحتلال الغاشم وتنكيلاته.

وشدد بنعيسى على أن قضية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والظروف القاسية التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال تستوجب تحركا دوليًا حقيقيا فعالا بعيدا عن الإدانات التي لم تعد كافية، خاصة أن الاعتقالات الإدارية لا ينتهجها في العالم سوى دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وأشار إلى أن انتصار أبو هواش على كل أساليب القمع التي مارسها الاحتلال، هو انتصار لكل حر رافض لسياسة الاحتلال وجرائمه التي تتنافى مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف، مبينا موقف الاتحاد الثابت والداعم بكل قوة للقضية الفلسطينية العادلة والأسرى.

وفي نهاية البيان، حيّا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الأسير هشام أبو هواش بعد انتصاره في معركة "الأمعاء الخاوية" على الاعتقال الإداري للاحتلال الإسرائيلي.