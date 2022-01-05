قادة ومحررو الجهاد يهنئون عائلة أبو هواش

زار وفد من قيادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي منزل عائلة الأسير البطل هشام أبو هشام، لتهنئتهم بالانتصار الكبير وكسر الاحتلال والاعتقال الإداري وانتزاع الحرية بعد 141 يوماً من الإضراب عن الطعام.

وضم الوفد القيادي المحرر خضر عدنان وناجح حبايبة وجمال حمامرة ونصر العمور ومحمد علان وغيرهم من الكوادر والنشطاء.

وقال خضر عدنان كلمة نيابة عن الوفد أمام عائلة، إن المقاومة أعلت قيمة الإنسان، بفضل شعبنا ومقاومتنا، مضيفاً أن أهلنا كانوا على استعداد لدفع الثمن في غزة لأجل قيمة الإنسان الذي هو رأس مالنا.

وأشاد عدنان بأهالي الشهداء والأسرى والمحررين في دورا البطلة بمدينة الخليل، لافتاً إلى الدور التاريخي لمدينة الخليل في الجهاد والمقاومة.

وأفاد أن تهديد المقاومة وردعها كان مختلفاً، حيث سبق التنفيذ إطلاق صواريخ مقدماً، وتهديد المقاومة بأي صاروخ رد هناك رد أكبر، واصفاً ذلك بالانتصار الحقيقي.