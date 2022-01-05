الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن 2021، وذلك قبل نحو أسبوعين من الإعلان رسميا عن الفائز.

وسييتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الـ"فيفا" للأفضل "ذا بيست - The Best FIFA Football Awards" خلال حفل سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 17 يناير 2022.

إليكم القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021:

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان).

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

وقد جاء اختيار الثلاثي بعد منافسة مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي.

يشار إلى أن مانزيل نوير توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن العام 2020، وذلك بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا.