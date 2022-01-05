"حماس" تنظم جولة في منطقة صيدا بلبنان وتؤكد "استقرار وأمن المخيمات"

نظم وفد من العمل الجماهيري في حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في منطقة صيدا في لبنان، إذ شملت عدداً من الأحياء والروابط الأهلية والوجهاء والناشطين من أبناء الشعب الفلسطيني.

واستعراض الوفد، الظروف التي تمر بها المخيمات الفلسطينية، كما وتطرق إلى الاعتداء الأخير الذي طال مخيم برج الشمالي، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكد وفد العمل الجماهيري، أنّ استقرار وأمن المخيمات هي من أولويات الحركة في لبنان، داعيًا إلى ضرورة تسليم ومحاسبة منفذي اعتداء مخيم برج الشمالي.

وتطرق الوفد في الحديث عن الحملة التي تقوم بها حركة حماس تحت عنوان: حماس حدّك "يدٌ تقاوم ويدٌ تغيث" وأن الحركة ستواصل القيام بدورها خدمة للشعب الفلسطيني.





