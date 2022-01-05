القيادي منصور: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع خاص ذو حدين

أكد القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور، بأن قضية الأسرى والمسرى خط أحمر لا يمكن المساس بهما، مشيرًا إلى أن هذا ما شاهده العدو "الإسرائيلي" في معركة سيف القدس.

وقال القيادي منصور في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن سرايا القدس استنفذت كل قدراتها وإمكانياتها وحركت صواريخها وكانت جاهزة لصد العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة المحتل دفاعًا عن الأسرى.

وأضاف: "المقاومة جاهزة وأصابعها على الزناد ولن تتراجع عن حماية الأسرى، وصواريخنا جاهزة وجاهزون لأبعد مدى في مواجهة العدو".

وشدد القيادي منصور، أن هذا المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع خاص ذو حدين، مبينًا أن الحد الأول صواريخ ونار وبراكين تفجر هذا الكيان، والحد الثاني يتمثل في مقاتلين ومجاهدين لموجهة العدو للذهاب إلى مخابئه ومستوطناته.

وأكد قائلا: "المقاومة ستواجه العدو في أقرب فرصة، وسوف يرى وجوهنا عن قرب"، لافتًا أن سرايا القدس رممت قدراتها وسيرى العدو المفاجأت في أي معركة قادمة".

وكانت النيابة العسكرية "الإسرائيلية" وافقت على الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ليتم الافراج عنه في يوم 26 فبراير/شباط المقبل دون التجديد له.

وفي وقت سابق، هدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أنه إذا استشهد الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش سنعد ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار.

وشدد على أن "حركة الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".