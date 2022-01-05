الاحتلال يدهس مُسنا ويُصيبه بجروح خطيرة جنوب الخليل

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، مواطن مُسن بجروح خطرة بعد تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال استولت على عدد من مركبات المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا، وتصدى لهم مجموعة من النشطاء الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الناشط الشيخ سليمان الهذلين (75 عاما) بجروح خطرة جراء دهسه من قبل "الونش" المرافق لقوات الاحتلال.

وقال العمور: "إن طواقم الإسعاف أخلت الشيخ الهذلين إلى مستشفى الميزان، ووصفة مصادر طبية حالته بالخطرة، نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة".